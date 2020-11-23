شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس توقع بروتوكول مع "جايكا" احتفالا بتطوير رعاية الصدر بالدمرداش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد منذ قليل، كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، و السفير الياباني لدى جمهورية مصر العربية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس والوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، وذلك بمقر قصر الزعفران.

ويشهد توقيع البروتوكول الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق و مستشار مؤسسة الجايكا و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب و الدكتور ياسر مصطفى رئيس قسم الأمراض الصدرية والمشرف على وحدة رعاية الصدر، و لفيف من الأطباء والمهتمين بالشأن الطبي.

و يأتي التعاون في إطار جهود جامعة عين شمس المستمرة لتطوير الرعاية الصحية و الخدمة الطبية المقدمة من مستشفياتها بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا "، كما ياتى البروتوكول ضمن الاحتفال بالانتهاء من تطوير وتجهيز وحدة رعاية الصدر بمستشفى الدمرداش.

و مما هو جديرٌ بالذكر أن مشروع تطوير البنيه التحتية و تجهيز الوحدتين أنشائياً وفق أحدث النظم و المعايير العالمية قد بدأ بدعم بمبلغ 20 مليون جنيه ثم بدأت مرحله التجهيزات حيث كان للدعم الكبير و المتابعة المستمرة و توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بسرعه الأنتهاء من تجهيز الرعاية مما كان له الأثر الأكبر في أنجاز أعمال التطوير و التجهيز للوحدة بكل المعدات و الاجهزة الحديثة في وقت مناسب.