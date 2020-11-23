شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنقل 132 أسرة للأسمرات والأهالى يهتفون تحيا مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت أجهزة محافظة القاهرة 132 أسرة من المناطق العشوائية بحى منشأة ناصر، ضمن خطة الدولة لتوفير حياة أدمية لسكان تلك المناطق، ووفرت المحافظة وسائل لنقل أمتعة السكان وأتوبيسات نقل عام لنقلهم لحى الأسمرات لتسلم وحدات جديدة مجهزة بالكامل كسكن بديل لهم، ضمن تطوير المناطق العشوائية.

وأشرف على نقل السكان اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، واللواء محمد عبد الجليل رئيس حى منشأة ناصر، وعدد من قيادات المحافظة، حيث تم إزالة عدد كبير من العشش بمساكن سوزان بمنشأة ناصر وتسكين الأهالى بالأسمرات.

واستقبل حى الأسمرات السكان فى الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث عبر الأهالى عن فرحتهم بالهتاف والزغاريد مرددين "تحيا مصر، بنحبك يا سيسى" وذلك خلال تسلمهم الوحدات الجديدة.

تواصل أجهزة محافظة القاهرة، تنفيذ خطة تطوير المناطق العشوائية، لتوفير حياة أدمية لسكان تلك المناطق، مع إعادة تخطيط تلك المناطق بشكل يخدم المكان واستغلاله في توفير خدمات للمناطق المجاورة، بالإضافة إلى تدبيش الجبل بمناطق تطوير العشوائيات بحى منشأة ناصر، أكبر المناطق العشوائية الجارى نقلها للمشاريع الحضارية.

ووفرت الدولة ألاف الوحدات السكنية المجهزة بالفرش والأجهزة المنزلية التي يحصل عليها المواطن بدون مقابل، حيث يتم الأن نقل السكان من عدة مناطق بالقاهرة لمشاريع "الأسمرات 3 والمحروسة 1 و2" فيما انتهت المحافظة من تسكين كل وحدات مشروع روضة السيدة زينب، والمناطق الجارى تطويرها هي "اسطبل عنتر بمصر القديمة، وعزبة الصفيح بروض الفرج، وبعض المناطق بحى المرج، والرزاز وشمال الحرفيين بمنشأة ناصر".