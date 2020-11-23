شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رحلة بحث داخل الجنينة عن الأسماك.. الحديقة خاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط حي الزمالك الهادي، تجذبك أشجار حديقة الأسماك الشاهقة التي تطل من اسوارها لتحكي عن تاريخ قد يتجاوز عمره قرن ونصف قرن على الأقل، وبمجرد أن تطئ قدميك إلى داخلها تجد نفسك أمام مشهد معماري فريد يتكون من جبلاية شاهقة متعددة الكهوف تحاكي قاع البحر بصورة أقرب إلى الحقيقية.

تعد حديقة الجبلاية التي بناها الخديوي إسماعيل منذ 150عاما أكثر مايميز حي الزمالك، فهي ملاذ العشاق ومأوي الطلاب للهروب بعد يوم دراسي شاق، لذا كانت ومازلت الحديقة قبلة الأسر المصرية والمتحابين، لكن على الرغم من أنها تدعي حديقة الأسماك لكن خلال جولة سريعة لكاميرا فيديو 7 داخلها، لم نجد سوى أعداد محدوده من أسماك الزينة والأسماك النيلية بعد أن اندثرت معالمها وتحولت جبلاية الأسماك إلى مجرد كهوف غابت عنها المياه خوفا عليها من الانهيار.



































