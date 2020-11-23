شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى إلغاء امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجامعات والمعاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إلغاء امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسى الحالى واستبدالها بأبحاث، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لم يتم إصدار أى قرارات فى هذا الشأن، مُشيرةً إلى استعداد كافة الجامعات والمعاهد لإجراء الامتحانات وفقًا لنظام التعليم الهجين سواء ورقيًا أو إلكترونيًا من خلال المنصة التعليمية، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية فى ظل أزمة كورونا.

وفى السياق ذاته، فإن هناك لجان متابعة يومية للوقوف على الوضع الصحى للطلاب فى الجامعات على مستوى الجمهورية، وكذلك يتم التشديد على الجميع بضرورة الاستمرار فى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من خلال الالتزام بالتعقيم وارتداء الكمامات، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعى بين الطلاب، إلى جانب متابعة جاهزية كافة المستشفيات الجامعية، وإمدادها بالمخزون الاستراتيجى من الأدوية والمستلزمات الطبية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك فى إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وكافة أفراد المنظومة التعليمية.