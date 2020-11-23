شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة دمنهور: لجان طلابية أمام جميع اللجان الانتخابية فى محافظة البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت جامعة دمنهور برئاسة الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، لجانًا طلابية لمساعدة الناخبين على معرفة لجانهم الانتخابية في جولة إعادة انتخابات مجلس النواب في محافظة البحيرة.

وقال الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، إن اللجان الطلابية تقوم بتشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات، مشيرًا إلى أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني.

وأكد «صالح» أن الجامعة وفرت كل سبل الدعم والمساندة لتسهيل عملية التصويت، ووتقوم الفرق الطلابية تحت إشراف عمداء ووكلاء الكليات بتنظيم دخول المواطنين وتسهيل عملية التصويت.

وأضاف «رئيس الجامعة» أن اللجان الطلبية تقوم بإعطاء الأولوية لفئة كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة وتوفير وسائل لنقلهم للجان وإستخراج الرقم الإنتخابى ورقم اللجان للمواطنين لمنع التزاحم وحدوث تكدس أمام اللجان.

وأكد «صالح» على تطبيق الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا في اللجان الانتخابية حرصًا على الصحة العامة، وإلزام الناخبين بإرتداء الكمامات الواقية من الفيروس أمام وداخل اللجان الانتخابية.