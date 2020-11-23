شكرا لقرائتكم خبر عن «بنها» تشارك في منتدى رؤساء جامعات تحالف طريق الحرير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشارك جامعة بنها بالمنتدى السنوي لرؤساء جامعات تحالف طريق الحرير كعضو بالمكتب التنفيذى للتحالف، والذى تستضيفه «أون لاينط كلا من جامعة شيان بالصين، وجامعة العلوم التطبيقية في ميلانو بإيطاليا خلال الفترة من 23- 27 نوفمبر الجارى وبمشاركة 60 جامعة حول العالم من أعضاء التحالف.

وقالت الجامعة في بيان، الإثنين، إنه يمثل جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث نائبا عن الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة.

وقال «الجيزاوي» إن «المنتدي يتناول خلال أيام انعقاده العديد من الموضوعات الهامة والتي منها رسالة الجامعات ودورها في أمن المجتمع، وكيف يؤثر وباء كورونا على مستقبل الجامعات، وأمن الأنظمة الطبيعية والأثر الاقتصادي والاجتماعي الناجم عن الكوارث الطبيعية بما في ذلك من آثار الأوبئة والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى أمن الفضاء السبرانى وعلاقته بحماية الخصوصية، والأمن من أجل الصحة العامة والوقاية من فيروس كورونا».

ومن المقرر في ختام المنتدى أن يعقد اجتماع المكتب التنفيذي للتحالف للنظر في عضوية الجامعات الجديدة له.