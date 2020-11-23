شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية يشيد ببرنامج التطعيم ضد شلل الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لإقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، بالدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، للارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر، وتفعيل البرنامج القومي للتطعيم ضد شلل الأطفال لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين.

وأعلن «المنظري» خلال لقائه وزيرة الصحة بحضور الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، وذلك بمقر المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة، وبمشاركة الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، بدء استراتيجية إقليمية طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية؛ للقضاء على مرض شلل الأطفال في دول الإقليم، بالتعاون مع مصر لما لها من دور محوري وموقع متميز بين دول إقليم شرق المتوسط.

من جانبها، أكدت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، على نجاح البرنامج القومي للتطعيمات بمصر، مشيدةً بإجراءات تعزيز نظام الترصد البيئي لمرض شلل الأطفال من خلال الفرق الوقائية بوزارة الصحة، وتطعيم جميع الأطفال من خلال عدد من الحملات القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، والتي تقوم بها الوزارة في كل أنحاء الجمهورية.