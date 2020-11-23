شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إنشاء أول خط لتصريف مياه الأمطار بمدينة الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء شرف بشارة، محافظ الاسماعيلية، بدء إنشاء أول خط مواسير لصرف مياه الأمطار ومنع تكدسها في منطقة وسط المدينة التابع لحي ثالث.

وقال العميد وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، إن الخط يهدف إلى سحب مياه الأمطار التي تتكدس في موسم الشتاء أمام النادي الاجتماعي للإسماعيلية وحديقة الإذاعة والتليفزيون والحي السكني المواجه له.

وكشف عن إنشاء خط آخر بمنطقة البدرومات لسحب مياه الامطار والقضاء على مشكلة غرق البدرومات التي تحدث كل عام في موسم الأمطار لافتًا إلى أنه سيتم الإنتهاء والتركيب للخط الأول خلال أسبوع والثانى خلال الأسبوعين وقبل موسم الأمطار في الشتاء.

وأكد المهندس أحمد الشيمي، مدير عام الطرق بالإسماعيلية، أن الخط الجديد يحقق السيولة المرورية بمنطقة الإذاعة والتليفزيون والنادي الإسماعيلي الرياضي .