شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة انتخابية يخرج لمساعدة مسن على الإدلاء بصوته في سوهاج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت اللجنة الإنتخابية الفرعية رقم 64 بمدرسة أبوبكر الصديق بدائرة مركز المنشاة بمحافظة سوهاج، لفتة إنسانية من رئيس اللجنة المستشار هانى أحمد حسن، الذي حرص على الخروج بكشف الأسماء وبطاقة الإقتراع لمسن مريض يبلغ من العمر «80 سنة»، لمساعدته على التوقيع في الكشف والإدلاء بصوته في الإنتخابات، نظرا لحالته الصحية، وجرى توقيع الناخب في الكشف وقام بالإدلاء بصوته في بطاقة الإقتراع ووضعها داخل الصندوق، بإشراف من رئيس اللجنة.
ويشارك في عملية التصويت في جولة الإعادة من إنتخابات مجلس النواب بمحافظة سوهاج، 3 ملايين و74 ألفا و205 ناخب وناخبة، وتجرى الإعادة بين 28 مرشحا، على 14 مقعدا للفردى، في 8 دوائر إنتخابية بالمحافظة، تضم 1081 لجنة فرعية، في 688 مركزا إنتخابيا.
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