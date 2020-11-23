شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: فحص ٣٥٣ ألف طالب لعلاج أمراض سوء التغذية بمدارس المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الطبية العاملة ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة مدارس المرحلة الإبتدائية بالمحافظة، قامت بفحص ٣٥٣٠١٢ طالب، وذلك خلال ٢٢ يوم منذ إنطلاق فاعليتها أول الشهر الحالي، بنسبة بلغت ٨٤%.

وأوضح وكيل الوزارة أن المبادرة تستهدف الفحص الطبي لعدد ٧٨٣٩٨٨ طالب بمدارس الريف والحضر بالمرحلة الابتدائية، لافتا إلى أن أعمال الفحص تتم من خلال ٨٣ فرقة طبية مدربة، تقوم بتغطية ١٥٨٢ مدرسة بالمحافظة، بالتنسيق بين الإدارات التعليمية والإدارات الصحية، وإدارات التأمين الصحي لتنفيذ المبادرة الرئاسية، بعد توفير التجهيزات اللازمة، والتأكيد على الفرق بالتسجيل الكامل لبيانات الطلبة وفقاً للنموذج المعد ببرنامج المبادرة الرئاسية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والأطقم الطبية.

وقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر لمدير إدارة السن المدرسي بالمديرية، وجميع الفرق الطبية المشاركة والقائمين على هذا العمل لخدمة أبناءنا وبناتنا الطلاب بالمحافظة.