شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: إنشاء 8 وحدات فرعية لـ«برنامج فرصة» في الصعيد للتدريب والتوظيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الاثنين، إن الوزارة شرعت في إنشاء وحدة مركزية في ديوان عام الوزارة تمت مسمى «برنامج فرصة- ابدأ رحلتك للتدريب والتوظيف»، وهدفها هو تقديم الدعم الفني والتدريب والتخطيط الاستراتيجي والمساهمة في إنشاء وحدات فرعية على مستوى الجمهورية.

وأوضحت خلال مؤتمر الشراكة مع القطاع الخاص أن المستهدف للعام الأول كان إنشاء 6 وحدات فرعية، ولحسن الحظ وبالمجهودات الفاعلة لكوادر الوزارة، قامت بإنشاء 8 وحدات فرعية فى محافظات الصعيد، ومن المخطط أن يتم استكمال هذه الوحدات، وإضافة 16 وحدة فرعية أخرى حتى تصل إلى كل المحافظات.