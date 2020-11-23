شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: الاستمرار في تلقي طلبات المحلات التجارية للمشاركة في تخفيضات الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستمر مديريات التموين والتجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، في تلقى الطلبات من المحلات التجارية التي ترغب بالمشاركة في عروض تخفيضات أسعار المنتجات بمناسبة الجمعة البيضاء يوم 27 نوفمبر الجاري، على أن تقوم كل جهة بتقديم طلب يتضمن نسبة التخفيضات المقررة ونوعية المنتجات، وأن يكون للمحلات التجارية الحرية في طرح المنتجات بأسعار مخفضة ضمن المبادرة على مدار أسبوع وهي الفترة من يوم 23 حتى 30 نوفمبر 2020.

ووفقا لنظام عمل المبادرة، فأن المحلات التجارية الراغبة في المشاركة ستقوم بالتوجه إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع قبل تخفيضات الأسعار.

ويأتي ذلك في الوقت الذي وجه فيه الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الأجهزة الرقابية بالوزارة، وجهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة التخفيضات، وأن يتم التواصل مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية، والتعرف على مدى حقيقة العروض التي تقدمها التجار، وأن تكون العروض حقيقية وليست وهمية، وأن يتم تحرير محاضر للمخالفين.