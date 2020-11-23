شكرا لقرائتكم خبر عن «عمليات التنمية المحلية»: فتح جميع اللجان الانتخابية في موعدها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الإثنين، تقريراً حول سير العملية الانتخابية في جولة الاعادة لانتخابات لمجلس النواب 2020 لمحافظات المرحلة الأولى وهي الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وقنا وسوهاج والاقصر وأسوان والوادى الجديد والاسكندرية ومطروح والبحيرة.

واطمأن الوزير، من خلال التقرير، على فتح كافة اللجان الإنتخابية في موعدها، وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنيين للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر وعدم حدوث أي مشكلات أو معوقات.

وجدد وزير التنمية المحلية التأكيد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية في كافة اللجان وتنفيذ أعمال الرش والتعقيم والتطهير للجان خلال يومي الانتخابات، مشددا على وقوف كافة العاملين بالإدارة المحلية على مسافة واحدة من جميع المرشحين في جولة الإعادة والحياد التام خلال عملية التصويت.

وأكد على أهمية التزام الناخبين بالاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وارتداء الكمامات الطبية خلال إدلائهم بأصواتهم، ووجود وسائل التعقيم والتطهير بمداخل المقار الانتخابية، ومراعاة التباعد الإجتماعى بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة.

وأوضح «شعراوى»، أن غرفة العمليات بالوزارة على إتصال دائم بغرف عمليات محافظات المرحلة الأولي للتأكد من توفير أماكن لائقة للناخبين خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وإقامة مظلات تحسباً لأية تقلبات جوية.

ودعا وزير التنمية المحلية، الناخبين الذين لهم حق الانتخاب في بعض الدوائر في انتخابات الإعادة بالمشاركة الايجابية واختيار الأفضل لتمثيل الشعب وتحقيق طموحاته وتطلعاته ولتكون رسالة للعالم بمدى وعى الشعب وحرصه الدائم على ممارسة حقوقه السياسية، مطالبا بأهمية المرور الدوري لقيادات المحليات في محافظات المرحلة الأولى بالمرور على جميع المقار الانتخابية لحل أي مشكلات تواجه المواطنين.