شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: «فرصة» شرع في تنفيذ اول مبادرة في سلاسل القيمة للإنتاج الحيواني المنزلي في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة ترحب دائما بالشراكة مع القطاع الخاص لفتح فرص تدريب وعمل واعدة للشبابمن الجنسين وحتى سن ٥٥ عاماً، مضيفة أن الوزارة تؤمن بأن كل من له قدرة على العمل يجب أن يحصل على الفرصة الملائمه له. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن برنامج فرصة شرع في تنفيذ اول مبادرة في سلاسل القيمة للإنتاج الحيواني المنزلي في مصربالتعاون مع الجهاز التنفيذي للمشروعات المتكاملة بوزارة الزراعة وتأسيس عدد من المشروعات التنموية بعدة محافظات تبدأ بمحافظة كفرالشيخ لعدد من مستفيدي تكافل وكرامة، بهدف مساعدتهم في خلق أنشطة مستدامة ناجحة مدرة للدخل تساهم في رفع مستوى معيشتهموتخليهم عن الدعم النقدي بما يخفف الأعباء عن شبكة الحماية الاجتماعية وخلق قيمة مضافة للمجتمع وللاقتصاد المصري. الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة التضامن: «فرصة» شرع في تنفيذ اول مبادرة في سلاسل القيمة للإنتاج الحيواني المنزلي في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.