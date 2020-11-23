شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «كورونا».. «تعليم المنوفية» تعلن بدء فعاليات «ISEF» بنظام «أون لاين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، الإثنين، بدء فعاليات أكبر مسابقة في البحث العلمي على مستوى العالم في التعليم قبل الجامعي والمعروفة باسم «ISEF».

من جانبه، قال أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، في تصريحات صحفية، إن فعاليات المسابقة لهذا العام ستكون بنظام «أون لاين»، نظرًا لدواعي فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الفعاليات تشمل ورش العمل والتدريبات وإقامة المعرض التمهيدي بالإدارات التعليمية، مضيفًا أن «تعليم المنوفية تمثل مصر لمدة عامين متتاليين في المعرض العالمي بأمريكا بمشاركة أربع طلاب».

الجدير بالذكر أن فعاليات هذه المسابقة يشرف عليها مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية والاقسام التابعة له بالإدارات التعليمية العشر.