شكرا لقرائتكم خبر عن 9 غرف عمليات لمتابعة «إعادة النواب» بالإسكندرية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، ويرافقه يوسف الديب، وكيل المديرية، الإثنين، جولة ميدانية شملت عدد من المدارس المخصصة كمقار لاستقبال الناخبين للتصويت في انتخابات الإعادة بمجلس النواب ٢٠٢٠، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، تزامناً مع انطلاق جولة الإعادة.

وشملت الجولة، مدرسة عمر مكرم الابتدائية بإدارة المنتزه التعليمية، ومدرسة الخنساء، والشهيد شريف محمد عمر الابتدائية والشهيد محمد احمد عبده الإعدادية بإدارة شرق التعليمية.

وقال مدير المديرية أنه تم تسليم اللجان الانتخابية بعد الانتهاء من تجهيزها بشكل كامل، مؤكدًا توفير كشافات طوارئ تحسبا لأي طارئ وإعداد مقاعد للناخبين، وتدبير كراسي طبية متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي ومسافة الأمان بين الناخبين والتعقيم والتطهير بشكل دائم، مشيرًا إلى وضع علامات التباعد أمام اللجان وساحات الانتظار التزامًا بخطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا «كوفيد١٩»وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة.

وقال إنه تم تسيير لجان فرعية على مستوى الإدارات الفرعية الثمانية، لرصد أي متطلبات جديدة للجان، والعمل على حل أي عراقيل على الفور إن وجدت، مشيرًا إلى تشكيل غرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية الثمانية، وربطها بغرفة العمليات المركزية بالمديرية، حيث يبلغ إجمالي عدد اللجان الانتخابية في مدارس الإسكندرية ( ٣١٧ ) لجنة انتخابية، موزعة على الإدارات التعليمية الثماني.