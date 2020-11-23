شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مياة القناة»: استمرار أعمال الملس والتطهير في المحافظات الثلاثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أنه جاري الانتهاء من المراحل الأخيرة لأعمال الإحلال والتجديد الجزئي لمحطة مياه عين غصين الكرنك ومحطة مياه أبوعياد المدمجة بسعة 60 لتر ثانية، وذلك استعدادا لماراثون فصل الصيف وإنتاج كوب ماء نظيف.

وأضاف أنه تم الانتهاء من استكمال أعمال الملس والتطهير في عدة مناطق أيضًا في محافظة الإسماعيلية وبورسعيد والسويس.

وأكد رئيس مياه القناة، إلى اهتمام القيادة السياسية بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالى مياه الشرب ومياه الصرف الصحى، وتواصل شركة مياه القناة تنفيذ خطة الإحلال والتجديد لمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة للعام المالى المقبل، لرفع كفاءتها للحفاظ على استمرار الخدمة وإطالة العمر الافتراضي لها والتى ساهمت بدورها في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.