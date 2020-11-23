محافظ أسوان يتفقد غرفة العمليات الرئيسية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، غرفة العمليات الرئيسية وإنتظام فتح جميع لجان الإقتراع بإجمالى 373 لجنة فرعية مخصصة لاستقبال مليون و39 ألفا و51 ناخبا وناخبة. وأوضح أشرف عطية بأنه تم التشديد على الجهات المعنية بمراجعة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان، بجانب القيام بأعمال رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى وغير ذلك من المهام والتكليفات الأخرى، ورصد أي أوجه قصور لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، لافتاً بأنه سبق انطلاق ماراثون الانتخابات القيام بتعقيم اللجان وتطهيرها، علاوة على توفير المطهرات والصابون، والالتزام بارتداء الكمامات ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وتجدر الإشارة إلى أن إجمالى عدد المراكز والمقار الانتخابية يصل إلى 228 مركزا ومقرا، فيما تضم العملية الانتخابية 4 دوائر بإجمالى10مرشحين بالنظام الفردى حيث سيتم اختيار 5 مرشحين منهم، وتضم الدائرة الأولى مراكز أسوان وأبوسمبل ودراو وعدد المقاعد بها 2 مقعد، والدائرة الثانية مقرها مركز كوم أمبو، ومكوناتها الإدارية مركز كوم أمبو، وعدد المقاعد بها مقعد واحد، والدائرة الثالثة مقرها مركز نصر النوبة، ومكوناتها الإدارية مركز نصر النوبة، وعدد المقاعد بها مقعد واحد، والدائرة الرابعة مقرها مركز إدفو، ومكوناتها الإدارية مركز ادفو، وعدد المقاعد بها مقعد واحد. الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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