«عمليات القومي للإعاقة» تتابع تصويت الناخبين في جولة الإعادة من انتخابات «النواب»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تواصل غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة اعمالها اليوم في متابعة تصويت الناخبين خلال جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب؛ والمقرر إجراؤها اليوم وغدا وتجرى جولة الإعادة للمرحلة الأولى على مقاعد النظام الفردى في دوائر 13 محافظة وهي الجيزة- الفيوم- بني سويف- المنيا- أسيوط- الوادي الجديد- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان- الإسكندرية- البحيرة- مطروح .
وتستقبل غرفة عمليات المجلس استفسارات وشكاوى الناخبين من ذوي الإعاقة على الخط الساخن الخاص بالمجلس على رقم 16736؛ وتتلقى الغرفة الاستفسارات والصور وغير ذلك من خلال خدمة الواتس آب على رقمي 01551816614- 01285588657 ومن خلال الصفحة الرسمية للمجلس على «فيسبوك» https:www.facebook.comNCPDEGYPT، وذلك للتيسير على مجموعة كبيرة من ذوي الإعاقة في عملية الانتخاب والرد على استفساراتهم وحثهم على المشاركة والتصويت.
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