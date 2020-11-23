شكرا لقرائتكم خبر عن «التثقيف الصحي» تكثف خطة مواجهة أمراض الشتاء إلى جانب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت إدارة التثقيف الصحى في مديرية الصحة من خطتها التوعوية بأمراض الشتاء، علاوة على مواجهة كورونا .

أكد الدكتور حاسم حمدى مدير عام إدارة التثقيف والاعلام الصحى بشمال سيناء على دور المثقفين الصحيين في تكثيف التوعية والاعلان عن خطة مواجهة أمراض الشتاء والتوعية بالاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة أمراض الشتاء والعدوى وفيروس كورونا، علاوة على التوعية بالمبادرات الرئاسية الجارى تنفيذها ضمن 100 مليون صحة لفحص وعلاج مختلف الفئات مجانا، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، وبدعم من منظمات المجتمع المدنى في المحافظة .

وقال الدكتور حاسم حمدى أنه تم تكليف المثقفين الصحيين الجدد من الشباب للمشاركة في ندوات التثقيف الصحى بعد اكتسابهم الخبرات بادارة التثقيف والاعلام الصحى وتأهيلهم في نفس المجال بهدف المعرفة واكتساب الثقة من خلال الندوات باعتبارها تدريبا ميدانيا لهم كمثقفين صحيين جدد .

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ريهام الغزال مدير إدارة التثقيف بادارة العريش الصحية على أهمية دور المثقفين الصحيين وتناولهم التعريف بأمراض الشتاء وفيروس كورونا وطرق الوقاية منها، مشيرة إلى تكليفات الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة وتوجيهات الدكتور رمضان توفيق إسحاق مدير عام الطب الوقائى في إطار تثقيف المثقفين الجدد وإتاحة الفرصة لهم للقيام بالدور التوعوى بعد تدريبهم وتأهيلهم ليكونوا جنودا في معركة الوعى الصحى في مواجهة أمراض الشتاء وفيروس كورونا وغيره .

وأضاف فتحى عثمان مسؤول التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة أنه يتم أيضا التركيز على المبادرات الرئاسية.. مشيرا إلى توجه فرق التثقيف الصحى لتوعية طلاب المدارس والجامعات وأماكن التجمعات المختلفة للتوعية بأمراض الشتاء وطرق الوقاية، والحث على المشاركة في المبادرات الرئاسية للفحص والاكتشاف المبكر للأمراض وصرف العلاج مجانا .