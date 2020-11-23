شكرا لقرائتكم خبر عن «الفاو» تُطلق عقد الأمم المتحدة للزراعة الأسرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تطلق منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، ومنتدى الريف العالمي وعدد من الشركاء الرئيسيين، رسميًا، غدًا الثلاثاء، عقد الأمم المتحدة للزراعة الأسرية وخطة العمل العالمية لتعزيز دعم الأسر الزراعية في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، وذلك على تطبيق «زووم».

ووفقًا لبيان رسمي أصدره مكتب منظمة «الفاو» بالقاهرة، يهدف عقد الأسر الزراعية إلى خلق بيئة مواتية لتعزيز مكانة الزراعة الأسرية وتزيد من مساهمات الأسر الزراعية في الأمن الغذائي والتغذوي العالمي إلى حدها الأقسى. وأوضح البيان أن المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا ينتجون 80% من غذاء العالم، كما أنهم المحرك الأساسي للتنمية المستدامة.

وستوفر الفعالية إرشادات مفصلة للمجتمع الإقليمي حول الخطوات الجماعية والمتسقة التي يمكن اتخاذها حتى العام 2028. وستسلط الضوء على ضرورة القيام بعدة أمور من بينها زيادة وصول الأسر الزراعية إلى الموارد الطبيعية والأسواق والحصول على التدريب وفرص توليد الدخل. ويلقي الكلمات الافتتاحية سيرج ناكوزي، نائب الممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا ودينا صالح، مديرة المكتب الإقليمي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى ولورا لورنزو، مديرة منتدى الريف العالمي.