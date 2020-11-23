وزيرة البيئة: مزيد من الاستثمارات في مجال المخلفات من الجانب الألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، التمديد لمرحلة جديدة لتنفيذ البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة حتى نهاية عام 2023 وذلك وفقاً للمشاورات الحكومية التي تمت بين الجانبين المصري والألماني لمنافشة المشروعات المقرر قيام الجانب الألماني بتمويلها حيث تم الاتفاق على تنفيذ المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني بمنحة قدرها 26 مليون يورو.

وأشاد الجانب الألمانى خلال المباحثات بمجهودات البرنامج الوطني في تطوير منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات الأربع الواقعة في نطاق عمل البرنامج (كفرالشيخ / الغربية / قنا / أسيوط)، ومجهوداته على المستوى القومي.

وأكدت فؤاد، على أنه تم الاتفاق خلال المشاورات مع شركاء التنمية على تقديم التعاون الفني والمالي بالتوازي من خلال بنك التعمير الألماني وهيئة التعاون الدولي الألمانية حيث يتضمن الدعم الفني إعادة هيكلة المنظومة وذلك للاستفادة من القدرات البشرية ودعم الكفاءات استكمالاً لما تم بدئه من خلال البرنامج وخاصة بعد صدور قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 وذلك للكوادر الموجودة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات والفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة بالمحافظات.

وأوضحت وزيرة البيئة، أنه وفقا لدراسة احتياجات المحافظات والمهام المسندة إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات تم خلال المفاوضات مع الجانب الألماني مناقشة عدد من الأنشطة لتنفيذها خلال المرحلة الثالثة من البرنامج وتتضمن تطبيق المنظومة المتكاملة للمخلفات على المستوى المحلي والقروي مع إعداد نماذج تطبيقية خاصة بها إلى جانب تأسيس وتطبيق نظام للمراقبة والمتابعة شاملاً كافة منشآت المنظومة ومعداتها وإعداد منظومة متكاملة للمبادرات التجريبية (سواء كانت فردية أو مؤسسية) والتي تساهم في تأسيس نظام مستدام للمنظومة بالإضافة إلى استكمال الدعم لوحدات إدارة المخلفات الصلبة من خلال جولات ميدانية للتعرف على التكنولوجيات المختلفة واستكمال الدعم للمحافظات من خلال ضخ الاستثمارات لمنشآت المخلفات ودعم البنية التحتية وإعادة تأهيل وإغلاق المقالب العشوائية والمدافن بالمحافظات المختارة.

ومن جانبها أعربت وزيرة البيئة، عن شكرها وامتنانها لكافة الشركاء المعنيين بتطبيق المنظومة، وأكدت على أهمية دور شركاء التنمية من الجهات الدولية المانحة في دعم المشروعات التنموية والبنية التحتية في مصر على مدار السنوات الماضية ومن أهمها وكالة التعاون الدولي الألمانية وبنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي وهيئة المعونة السويسرية، بما يدعم أسس التعاون والشراكة بين الشعوب من خلال تحديد أهداف واضحة وأولويات شراكة والتزامات متبادلة وتنفيذ خطط وطنية وبرامج إصلاحية ذات طابع اقتصادي واجتماعي وسياسي ومؤسسي.