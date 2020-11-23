"صرف القاهرة الكبرى" تجري عمليات تطهير لبالوعات الأمطار بوسط البلد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبد الناصر:

أجرت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، اليوم الإثنين، تطهيرًا لبالوعات المطر بمناطق الألفي وزكريا بوسط البلد، ومطابق الصرف الصحي بمناطق عابدين ووسط البلد، والأزهر، والشيخ ريحان.

وأكد المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، استمرار عمليات التطهير لمطابق الصرف الصحي وبالوعات وشنايش الأمطار بمختلف أنحاء المحافظة.

وأشار "حسن"، إلى المتابعة اليومية للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، ونشر المعدات والسيارات بأماكن للتمركزات بالمحاور الرئيسية والأنفاق ومطالع الكبارى، مؤكدًا رفع حالة الاستعداد القصوى تأهبًا للتعامل مع أي طارئ.