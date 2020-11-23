بمقدم 50 ألف جنيه.. تفاصيل نظام سداد شقق الإسكان في 4 مشروعات (3 سنوات بفوائد)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، في تلقي طلبات الحجز لـ447 وحدة سكنية بـ4 مدن جديدة؛ هي (القاهرة الجديدة- 6 أكتوبر- العاشر من رمضان- العبور)، على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com).

ويستمر التقديم حتى 10 ديسمبر المقبل؛ حيث تم التخصيص بنظام أسبقية الحجز "Online"، على أن يقوم العميل بسداد مبلغ 50 ألف جنيه "مقدم حجز"، لكن خلال الفترة من 22 حتى 24 ديسمبر يتم الحجز الإلكتروني بالأسبقية، من خلال الموقع المخصص لذلك.

وتتراوح مساحات الشقق من "63 مترًا حتى 125 مترًا، وتعتبر هذه الوحدات ضمن حصة الهيئة بمشروعات ("أرابيا" بمدينة القاهرة الجديدة – "الياسمين" بمدينة 6 أكتوبر- "السويفي" بمدينة العاشر من رمضان- "بندر الربيع" بمدينة العبور)".

نظام السداد:

- سداد جدية حجز وقدره 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى 500 مصروفات تسجيل، ثم استكمال سداد 30% بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و5.0% لصالح مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني.

- سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط نصف سنوية لمدة ثلاث سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت السداد، بالإضافة إلى 2% و5.0 % مصاريف تحصيل، ويستحق القسط الأول بعد 6 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام.

تفاصيل سداد ثمن شقة بـ4 مشروعات:

1- "أرابيا" بمدينة القاهرة الجديدة:

سجل سعر المتر في مدينة القاهرة الجديدة 8400 جنيه؛ حيث سجلت الوحدة الـ70 مترًا، 599 ألف جنيه، والوحدة الـ63 مترًا بـ539 ألف جنيه، والوحدة الـ85 مترًا سجلت 728 ألف جنيه.

وبتطبيق نظام السداد للوحدة الـ85 مترًا، يتم دفع 50 ألفًا مقدم حجز، ثم خلال شهر من انتهاء الحجز يتم استكمالها لـ30% من ثمن الوحدة والبالغ 179 ألف جنيه، ويتبقى من ثمن الوحدة 509 آلاف يتم سدادها على 6 أقساط بعد إضافة الفائدة المعلنة من البنك المركزي، و2.5% مصاريف تحصيل؛ حيث يصل القسط الواحد لـ94 ألف جنيه تقريبًا.

2- "السويفي" بمدينة العاشر من رمضان:

سجل سعر المتر في مدينة العاشر من رمضان 5275 جنيهًا، والوحدة الـ109 أمتار وصل سعرها إلى 587 ألف جنيه.

وبتطبيق نظام السداد للوحدة الـ109 أمتار، يتم دفع 50 ألف مقدم حجز، ثم خلال شهر من انتهاء الحجز يتم استكمالها لـ30% من ثمن الوحدة والبالغ 135 ألف جنيه، ويتبقى من ثمن الوحدة 411 ألفًا يتم سدادها على 6 أقساط بعد إضافة الفائدة المعلنة من البنك المركزي و2.5% مصاريف تحصيل؛ حيث يصل القسط الواحد إلى 80 ألف جنيه تقريبًا.

3- بندر الربيع بمدينة العبور:

وفي مدينة العبور سجل سعر المتر 6185 جنيهًا، والوحدة الـ90 مترًا وصلت إلى ـ568 ألفًا، والوحدة الـ78 مترًا سجلت 501 ألف جنيه.

وبتطبيق نظام السداد للوحدة الـ90 مترًا، يتم دفع 50 ألف مقدم حجز، ثم خلال شهر من انتهاء الحجز يتم استكمالها لـ30% من ثمن الوحدة البالغ 129 ألف جنيه، ويتبقى من ثمن الوحدة 389 ألفًا يتم سدادها على 6 أقساط بعد إضافة الفائدة المعلنة من البنك المركزي و2.5% مصاريف تحصيل؛ حيث يصل القسط الواحد لـ72 ألف جنيه تقريبًا.

4- "الياسمين" بمدينة 6 أكتوبر:

وفي مدينة 6 أكتوبر، سجل سعر المتر 6380 ألفًا، والوحدة الـ75 مترًا، وصلت إلى 488 ألفًا، والوحدة الـ80 مترًا وصلت إلى 530 ألفًا.

وبتطبيق نظام السداد للوحدة الـ80 مترًا، يتم دفع 50 ألف مقدم حجز، ثم خلال شهر من انتهاء الحجز يتم استكمالها لـ30% من ثمن الوحدة والبالغ 120 ألف جنيه، ويتبقى من ثمن الوحدة 378 ألفًا يتم سدادها على 6 أقساط، بعد إضافة الفائدة المعلنة من البنك المركزي و2.5% مصاريف تحصيل؛ حيث يصل القسط الواحد إلى 70 ألف جنيه تقريبًا.

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