إجازات مدفوعة الأجر.. ضوابط جديدة للعمل في الأزهر بسبب "كورونا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أصدر الأزهر الشريف، ضوابط جديدة للعمل داخل القطاعات التابعة له، ضمن خطته لمواجهة فيروس كورونا.
ونصت الضوابط الجديدة التي أقرها الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، على منح الموظف الذي تثبت إصابته بكورونا إجازة لمدة ١٤ يوما من تاريخ ثبوت إصابته وتزيد لحين تماثله للشفاء، وفقا للحالة الصحية لكل مصاب على حدة وطبقا للتقارير الطبية الرسمية الصادرة من الجهات المختصة.
وأكدت الضوابط، على منح المرأة الحاضنة لطفل لا يزيد سنه عن ثمان سنوات، إجازة استثنائية بحد أقصى ثلاث أيام في الأسبوع، بناء على طلبها، بما يحقق التوازن بين مصلحة العمل ومصلحتها، ويجوز تكليفها بأعمال من المنزل.
ونص القرار على أن تكون الإجازات الممنوحة بموجب هذا القرار مدفوعة الأجر، ولا تحتسب ضمن الإجازات المقررة قانونا.
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