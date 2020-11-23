بدءًا من اليوم.. "التموين": 119 شركة تشارك في عروض تخفيضات الأسعار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي :
قال المهندس أسامة مخيمر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن 119 شركة مختلفة تقدمت بطلبات إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية على مستوى الجمهورية؛ للمشاركة في عروض تخفيضات أسعار المنتجات، والتي تبدأ اليوم الإثنين ولمدة أسبوع، بمناسبة الجمعة البيضاء، التي توافق 27 نوفمبر الجاري .
وأضاف "مخيمر"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، اليوم الإثنين، أن كل شركة قدمت طلبًا تضمن نسبة التخفيضات المقررة ونوعية المنتجات؛ حيث تنوعت الشركات من ملابس إلى إكسسورات وأحذية وغيرها، مؤكدًا تشكيل مجموعات عمل لمتابعة المحلات التجارية التي ستشارك في عروض التخفيضات؛ للتأكد من جدية التخفيضات والتصدي لأي عروض وهمية، حيث إن الهدف من التخفيضات التي ستطرحها الجهات المشاركة هو التخفيف على المواطنين وحصولهم على السلع بأسعار مخفضة.
يأتي ذلك في الوقت الذي وجه فيه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الأجهزة الرقابية بالوزارة، وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق؛ للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة التخفيضات، وأن يتم التواصل مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية، والتعرف على مدى حقيقة العروض التي يقدمها التجار، وأن تكون العروض حقيقية وليست وهمية، وأن يتم تحرير محاضر للمخالفين.
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