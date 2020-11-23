أبرزها 10 أطنان كسر مكرونة.. ضبط 1299 قضية تموينية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات ضبط (1299) قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة، بحوزته (3,87 طن كبدة) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما ضبطت الحملات، (المدير المسئول مصنع للصناعات الغذائية) بمحافظة القليوبية، بحوزته (10 طن كسر مكرونة لإعادة تدويرها -10 طن دقيق فاخر بدون مستندات مجهولة المصدر)، تمهيداً لإعادة إدخالها في عملية تصنيع المكرونة لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.