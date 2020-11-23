ضبط 3 عاطلين سرقوا "تروسيكل" من شخصين بالإكراه في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة سرقة دراجة نارية "تروسيكل" بالإكراه بحي النزهة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة النزهة مفاده تلقيه بلاغًا من شخصين بأنهما حال سيرهما بدائرة القسم مُستقلين دراجة نارية "تروسيكل" استوقفهما أحد الأشخاص ادعى حيازته كمية من الخردة ورغبته في بيعها واتفق معهما على التقابل بأحد الشوارع بدائرة القسم لإتمام عملية البيع، وفور وصولهما للمكان المتفق عليه مُستقلان دراجة نارية "تروسيكل" فوجئا بقيامه وبصحبته آخران بتهديدهما بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهم واستولوا منهما على الدراجة النارية، 2 هاتف محمول، مبلغ مالي كرهاً عنهما ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (2 سلاح أبيض" مطواة، سكين") والمستخدمان في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط المبلغ المالي والهاتفان المستولى عليهم بمسكنهم، كما تم ضبط الدراجة النارية المستولى عليها بأحد الجراجات بدائرة القسم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.