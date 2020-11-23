محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
نجحت قوة أمنية تابعة لقوات الإنقاذ النهري بمحافظة دمياط، من إنقاذ إحدى السيدات، عقب سقوطها بمياه نهر النيل حال تواجدها على شاطئ النيل بمنطقة السنانية بدائرة قسم شرطة ثان دمياط، لاختلال توازنها .
ولاقى ذلك استحسان المواطنين الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية، على غرس روح التفاني لدى عناصرها الذين يذودون بكل غال ونفيس من أجل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المتواصلة في مجال اتخاذ كافة إجراءات الانتشار الأمني، وتفعيل التدابير اللازمة للتعامل الفوري مع المواقف والحوادث الطارئة التي تتطلب تدخل أمني.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن ينقذ سيدة عقب سقوطها في مياه نهر النيل بدمياط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.