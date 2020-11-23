كشف ملابسات سرقة سيارة مُحملة بهواتف محمول في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط، ملابسات واقعة سرقة سيارة نقل مُحملة بهواتف محمول بأسيوط، وضبطت مرتكبي الواقعة، وأعادت المسروقات.

تبلغ لقسم شرطة أول أسيوط بمديرية أمن أسيوط من (سائق-مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة سيارته النقل "صندوق" مملوكة لإحدى شركات بيع الهواتف المحمولة ويعمل عليها، حال تواجدها أسفل مسكنه، وأضاف بأنها كان بداخلها هواتف محمولة.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بأسيوط، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص "لهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة السيارات وأقروا بارتكابهم الواقعة مُستخدمين سيارة أجرة "تاكسي" وقيامهم بتخزين المسروقات "هواتف المحمول" لدى أحدهم، وقام أحد المتهمين بشراء السيارة منهم مقابل مبلغ (30 ألف جنيه)، وضُبط بحوزتهم (مبلغ مالي من متحصلات واقعة بيع السيارة المشار إليها -516 هاتف المحمول مختلف الأنواع)، وكذا ضبط السيارة المُبلغ بسرقتها بأحد الأماكن المهجورة بدائرة مركز شرطة أسيوط.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.