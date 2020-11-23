بعد 15 واقعة.. سقوط عصابة سرقة المساكن في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، تشكيل عصابي يضم 7 عاطلين وراء سرقة 15 منزل في الإسكندرية.

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (تشكيلين عصابيين) تخصصا في ارتكاب حوادث سرقة المساكن بأسلوب "التسلق، المفتاح المصطنع، كسر الباب "بدائرة قسمي شرطة "الدخيلة، محرم بك" ضما (7 عاطلين "لثلاثة منهم معلومات جنائية").

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 15 واقعة سرقة، وأرشدوا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.