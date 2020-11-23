"أمن المنافذ": ضبط 5 قضايا تهريب.. وتنفيذ 150حكمًا قضائيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 5 قضايا تهريب أبرزها (كميات من المستلزمات والأدوات الصحية – أسمدة زراعية - بضائع أجنبية الصنع).

وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 20 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي)، وضبط 1773 مخالفة مرورية متنوعة، وقضيتين " تزوير إقامة"، كما تم تنفيذ 150حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.