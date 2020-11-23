محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات الاحترازية وسلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن لحماية المواطنين والمتضمن إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية. وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة عن اتخاذ الإجراءات القانونية، قِبل 5528 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وتحرير 449 مخالفة لقرارات الغلق. جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية: ضبط 5528 سائق بدون كمامة.. و449 محلا مخالفا في 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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