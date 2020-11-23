شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير التموين ومحافظ القليوبية يتفقدان ٥ مواقع لإنشاء مناطق وأسواق تجارية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد اول وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس مجلس ادارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، الاثنين، لتفقد عدد من الاماكن المتميزة بغرض طرحها قريباً كمشروعات تجارية متنوعة لخدمة اهالي المحافظة.

تفقد المحافظ ومساعد الوزير، اكثر من موقع متميز بمحيط المحافظة تصلح لتكون مشروعات تجارية واسواق متخصصة، حيث تم زيارة 5 مواقع مختلفة خلال الجولة.

وقال عشماوى ان المواقع التي تم زيارتها هي اماكن متميزة للغاية وقابلة للطرح بنظام حق الانتفاع بالتعاون مع المحافظة، مشيرا إلى أن هذه الفرص الاستثمارية قد تشمل سلاسل تجارية كبرى وسوق للجملة ومباني تجارية متعددة الاغراض ومناطق تجارية حديثة واماكن تجارية ترفيهية لصالح مواطني القليوبية، كما أن هذه الفرص تتيح لابناء المحافظة فرص عمل متنوعه.

ونقل «عشماوى» خلال الزيارة تحيات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية للواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وأن الوزارة لديها اهتمام بتنفيذ مشروعات استثمارية على أرض محافظة القليوبية خاصة فيما يتعلق بإنشاء المناطق اللوجستية والمراكز التجارية لإمداد المحافظة بالمنتجات الغذائية وغير الغذائية مما سيقلل حلقات تدول المنتجات وتقليل تكلفة نقل السلع .

واكد مساعد الوزير أن هناك ترتيبات تجري على قدم وساق للاعلان قريباً عن هذة الفرص الاستثمارية المتنوعة بالمحافظة، كما أن القليوبية من المحافظات الواعدة وتحتاج لضخ استثمارات ضخمة في قطاع التجارة الداخلية، مما يضمن تحقيق عوائد سريعة على الاستثمار لصالح المطور وايضا توفير السلع والمنتجات للمستهلك بأسعار مناسبة .

مساعد وزير التموين ومحافظ القليوبية يتفقدان ٥ مواقع لانشاء مناطق لوجستية وسلاسل تجارية وترفيهية

مساعد وزير التموين ومحافظ القليوبية يتفقدان ٥ مواقع لانشاء مناطق لوجستية وسلاسل تجارية وترفيهية

مساعد وزير التموين ومحافظ القليوبية يتفقدان ٥ مواقع لانشاء مناطق لوجستية وسلاسل تجارية وترفيهية

مساعد وزير التموين ومحافظ القليوبية يتفقدان ٥ مواقع لانشاء مناطق لوجستية وسلاسل تجارية وترفيهية