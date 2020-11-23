شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مراكز التدريب الكشفي بجامعة جنوب الوادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تنظم الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالتعاون مع الإدارة العامة للجامعات بوزارة الشباب والرياضة مراكز التدريب الكشفي بجامعة جنوب الوادي تحت إشراف الادارة العامة لرعاية الطلاب وادارة الجوالة والخدمة العامة يشمل التدريب جميع كليات الجامعة حيث بدأت مراكز التدريب بدراسة رواد الرهوط لكليات الجامعة بمشاركة 118 طالب وطالبة من كليات الجامعة بالمخيم الكشفي الدائم مع تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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