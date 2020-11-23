شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: استبدال عبارة «الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير» بـ«مدير المتحف» (قرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية في عددها 47 مكرر (ب)، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2430 لسنة 2020. ونص القرار في مادته الأولى أن تُستبدل عبارة «الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف المصري الكبير» بعبارة «مدير المتحف المصري الكبير»، وعبارة «الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية» بعبارة «مدير المتحف القومي للحضارة المصرية» الواردتين في المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 المشار إليه. وفي مادته الثانية، نص على أن يُضاف إلى تشكيل مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار الوارد في المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 المشار إليه، كل من، الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية. الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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