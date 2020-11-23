شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الأمطار.. إصابة 26 عاملًا إثر انقلاب أتوبيس بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصيب 26 عاملًا، الإثنين، إثر انقلاب أتوبيس تابع لإحدى شركات المواد الغذائية بطريق «الهوارية» اتجاه برج العرب غرب الإسكندرية.
تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد رمضان عبدالرحمن، وكيل مباحث غرب الإسكندرية، يفيد بتلقيه بلاغًا من شرطة النجدة بوجود حادث ومصابين بطريق الهوارية باتجاه برج العرب.
انتقل ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب برفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين من الفحص أن الأتوبيس تابع لإحدى شركات المواد الغذائية، ويحمل مجموعة من العمال مقيمين بمركز كفر الدوار محافظة البحيرة، وكانوا في طريقهم إلى المصنع لاستلام وردية العمل الصباحية، وأثناء ذلك اختلت عجلة القيادة في يد السائق، بسبب اختلاط مياه الأمطار بالرمال، ما أدى إلى انقلاب الأتوبيس، ما أسفر عن إصابة 26 عاملًا بكسور وكدمات وجروح، وتم نقلهم إلى مستشفى العامرية العام، لتلقي العلاج.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي أمرت بتشكيل لجنة فنية، لفحص آثار الحادث، وسؤال المصابين بالمستشفى، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وتم رفع حطام الحادث بمعرفة ضباط المرور وإعادة فتح الطريق بصورة طبيعية.
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