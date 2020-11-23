شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة سور حديد مقام بالمخالفة على أرض زراعية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالشرقية، شن حملاتها المفاجئة لرصد أي حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية بضرورة التصدي لأي محاولة للبناء العشوائى على الأراضي الزراعية، حفاظاً على الأرض الزراعية من التآكل لما تمثله من أمن قومي وغذائى.

حيث قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالعدلية، وقسمي الإزالات والإشغالات والقسم الهندسي برئاسة المركز، ومسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية، بالتصدى لحالة تعدى على الأرض الزراعية عبارة عن سور بالحديد والشبك، وتم إزالتها إزالة كلية بقرية سندنهور التابعة للوحدة المحلية بالعدلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ومن جانبه شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة تكثيف المرور الميداني على الأراضى الزراعية، وخاصة الأراضي المجاورة للمناطق السكانية لرصد أي مخالفات للتعدي على الأرض الزراعية داخل نطاق المحافظة، مؤكدا استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في توجيه ضربات رادعة لكل من تسول له نفسه التعدي على الأرض الزراعية، وتطبيق القانون على الجميع.