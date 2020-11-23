شكرا لقرائتكم خبر عن مياه البحر الأحمر تعلن الانتهاء من إحلال وتجديد شبكة مياه العرب بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت شركة مياه البحر الأحمر الانتهاء من احلال وتجديد شبكة مياه منطقة العرب والتي تم تنفيذها ضمن خطة محافظة البحر الأحمر للتطوير الحضري لأحياء مدينة الغردقة. وأشار المهندس محمد عيسي رئيس شركة المياه بسرعة الانتهاء من أعمال احلال وتجديد خطوط شبكات المياه الرئيسية والفرعية بجانب رفع كفاءة محطات الرفع وتأهيل شبكات المياه لاستيعاب الضخ طوال ٢٤ ساعه وإلغاء نظام المناوبات. الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

كانت هذه تفاصيل خبر مياه البحر الأحمر تعلن الانتهاء من إحلال وتجديد شبكة مياه العرب بالغردقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.