شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يفتتح مصنع الملابس الجاهزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الاحد، يرافقه اللواء ا.ح حسام الدين محمد نجيده مدير إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة، مصنع جويل للملابس الجاهزة بنادي القوات المسلحة بالمنيا، لصناعة الملابس الخاصة بالعاملين داخل النوادي والمستشفيات والمدارس والفنادق، مما يحقق الاكتفاء الذاتي ويفتح منافذ بيع في مختلف الأسواق، ويوفر العديد من فرص العمل للشباب من أبناء المحافظة.

جاء ذلك بحضور نائب المحافظ الدكتور محمد محمود ابوزيد، اللواء احمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة، اللواء ا.ح محمود صبحي مساعد مدير إدارة ونوادي القوات المسلحة، العقيد ا.ح محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة، العقيد تامر حمدي مدير فندق القوات المسلحة بالمنيا، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة الدكتورة منال ابوسمره مقرر المجلس القومي للمرأة، وعدد من القيادات التنفيذية.

تفقد المحافظ، جميع اقسام المصنع وورش الخياطة والمراحل الإنتاجية داخل المصنع، مشيداً بجودة المنتج المقدم للمواطنين وبأسعار مناسبة في متناول جميع الفئات من المواطنين.

وأكد المحافظ، على دعم المحافظة بالكامل لكافة المشروعات الانتاجية الكبرى التي تساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب من أبناء المحافظة.