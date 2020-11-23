شكرا لقرائتكم خبر عن «العامرية» تواصل إزالة أثار مياة الأمطار في الشوارع الرئيسية والقرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل حي العامرية ثان بمحافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، شفط ونزح مياه الأمطار من كل القرى والشوارع في نطاق الحى على مدار اليوم بعد أن تسببت نوة «باقي المكنسة» في تراكمات عديدة.

وتم شفط مياة الأمطار بمدخلين قرية عرابي وشارع السلام بالكينج وشفط تراكم مياه الأمطار من شارع الكافورى بحوار الهليتون وشفط مياه أمطار من مدرسة فلسطين ومن الشوارع الرئيسية طريق الخدمات بعد فندق افريكانو قبل بنزين مصر للبترول ولا زالت المتابعة لأعمال شفط مياه الأمطار.

يأتى هذا في اطار توجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمنع وجود تجمعات مائية ورفع الاستعدادات لمجابهة موسم الأمطار والنوات ولا زالت عمليات شفط مياه الأمطار بقرى مريوط مستمرة.

العامرية تواصل شفط مياه الأمطار على مدار اليوم

العامرية تواصل شفط مياه الأمطار على مدار اليوم

العامرية تواصل شفط مياه الأمطار على مدار اليوم

العامرية تواصل شفط مياه الأمطار على مدار اليوم

العامرية تواصل شفط مياه الأمطار على مدار اليوم

العامرية تواصل شفط مياه الأمطار على مدار اليوم