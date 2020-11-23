شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مياه المنيا»: مقابلات شخصية «أون لاين» لوظيفة فني ميكانيكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس ياسر الشهاوى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالمنيا، والعضو المنتدب للشركة، إنه يتم عمل المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل كفني ميكانيكا «أون لاوين».

وأضاف «الشهاوى» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن هذه الإجراءات سيتم عملها في جميع الاختبارات المقبلة، مع تطبيق التباعد الاجتماعي في قاعات التدريب، وارتداء الكمامة، لحماية كافة العاملين بالشركة والمترددين عليها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن الشركة مستمرة في التحول الرقمي كسبيل لتقليل التجمعات ولتسهيل العمل داخل كافة فروع الشركة وتيسيرًا على مواطنى المحافظة.