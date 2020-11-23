شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: انتظام العمل بجميع اللجان أول ايام إعادة انتخابات مجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على انتظام فتح جميع اللجان الإنتخابية أمام الناخبين في المواعيد المقررة في جميع مدن ومراكز وقرى المحافظة ووصول المستشارين وأعضاء اللجان في الموعد وبدء فعاليات أول أيام جولة اعادة إنتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ في محافظة البحيرة.

وأوضح المحافظ بتوافد عشرات المواطنين، على لجان الانتخابات قبل دقائق من فتح اللجان للإدلاء بأصواتهم .

جاء ذلك، خلال رئاسته غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة انتخابات مجلس النواب من مجمع دمنهور الثقافي.

وأكد محافظ البحيرة نقف على مسافة واحدة من الجميع وتحقيق مبدأ الشفافية والحيادية مشيراً إلى تجهيز ٦٥٣ مركزا انتخاببا يضم ١٢٩٦ لجنة فرعية في ٩ دوائر انتخابية لاستقبال ٤ مليون و١٢ ألف و٣٣٨ ناخب.

وأشار محافظ البحيرة إلى تعقيم جميع اللجان الانتخابية تحت إشراف مديرية الصحة وإدارة شؤون البيئة بالمحافظة وإلتزام جميع المواظفين والناخبين بإرتداء الكمامات في اللجان الانتخابية.