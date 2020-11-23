شكرا لقرائتكم خبر عن «صرف القاهرة الكبرى» يجري عمليات تطهير لبالوعات الأمطار بوسط البلد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أجرت شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، الإثنين، تطهير بالوعات المطر بمناطق الألفى وزكريا بوسط البلد، ومطابق الصرف الصحى بمناطق عابدين ووسط البلد، الأزهر، والشيخ ريحان. وأكد المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، في تصريحات صحفية، استمرار عمليات التطهير لمطابق الصرف الصحى وبالوعات وشنايش الأمطار بمختلف أنحاء المحافظة، مشيرًا إلى المتابعة اليومية للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، ونشر المعدات والسيارات بأماكن للتمركزات بالمحاور الرئيسية والأنفاق ومطالع الكبارى، مؤكدًا رفع حالة الاستعداد القصوى تأهبا للتعامل مع أي طارئ. الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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