شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ زلازل: مصر تتعرض لهزات أرضية يومية منذ قديم الأزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام عبدالحفيظ، أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن مصر تتعرض لزلازل يومية منذ قديم الأزل لكن لا نشعر بها، لافتا إلى أن الزلزال عبارة عن هزة أرضية وهو مرتبط بنشاط داخل الأرض.

وأرجع «عبدالحفيظ» خلال استضافته مع الإعلامية داليا أيمن، مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، الإثنين، سبب زيادة شعور المواطن بوقوع زلازل الفترة الأخيرة لامتلاك الدولة المصرية أجهزة رصد متقدمة بحيث أنها أصبحت ترصد أي زلزال يقع بأي قوة.

وأضاف أن تفاعل المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي أيضا ساهم في زيادة شعور الناس بالزلازل، بحيث أن كل شخص يشعر بهزة وحتى وإن كانت غير طبيعية يكتب على صفحته ويتواصل مع المعهد، مشيرًا إلى أن الهزة التي تحدث وتكون أقل من 3 ريختر ليس من المفترض أن نشعر بها لكن الأجهزة الحديثة حاليا هي التي فقط ترصدها.