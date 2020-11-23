شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالناصر قنديل: انتخابات «الشيوخ» و«النواب» أظهرت قوة الدولة المصرية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبدالناصر قنديل، مدير المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية، إن الانتخابات البرلمانية أظهرت قوة ومتانة البنية الأساسية للدولة المصرية.

وأوضح قنديل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أيمن، مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الإثنين، أنه على رغم جائحة كورونا ومعاناة العالم منها إلا أن الدولة المصرية أثبتت قوتها بإجراءها انتخابات الشيوخ خرج خلالها 63 مليون مصري واليوم يتكرر ذلك العدد في الانتخابات البرلمانية.

وأضاف أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية بتطهير اللجان الانتخابية عقب كل ساعة تصويت فضلا عن إنه يوجد أدوات للتطهير وكمامات تُوزع بالمجان على الناخبين.