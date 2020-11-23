شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يوجه بتكثيف أعمال تطهير وتعقيم المنشآت للوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بتكثيف أعمال تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخدمية، والشبابية والمدارس والمعاهد الأزهرية، ومكاتب البريد والشوارع ودور العبادة والأيتام، ومواقف السيارات ومحطات السكة الحديد وماكينات الصرافة ATM، بالتنسيق والمشاركة بين مديريات الصحة، والطب البيطري، والزراعة، والتضامن الاجتماعي، وذلك تفعيلا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة، لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

وأوضح المحافظ، أنه تم توجيه مديري المديريات الخدمية والشركات والهيئات، بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم على مستوى المحافظة كإجراء وقائي لمواجهة فيروس كورونا، وحماية المواطنين من احتمالية الإصابة بعدوى الفيروس، مناشداً المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، والبعد عن التجمعات والأماكن المزدحمة، وعدم التواجد بها إلا للضرورة حفاظا على صحتهم وسلامة أسرهم.

وفي هذا الإطار قامت مديرية القوي العاملة، بالتنسيق والإشتراك مع إدارة الطب الوقائي بمديرية الطب البيطري، بتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم لديوان عام المديرية والإدارات الداخلية، وشملت أعمال التطهير رش المباني من الخارج والمكاتب، والأثاث والطرقات ودورات المياه، بالإضافة غلي نشر الرسائل التوعوية التثقيفية للعاملين بالمديرية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وحفاظا على صحة وسلامة جميع العاملين والمترددين من متلقي الخدمة.

كما قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بتنفيذ أعمال تطهير وتعقيم المباني بفرع الشركة بمركز ومدينة فاقوس، باستخدام المواد المطهرة وذلك تنفيذا لخطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على صحة وسلامة الجميع.