شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يعلن انتظام فتح جميع لجان انتخابات مجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، فتح وانتظام جميع لجان الاقتراع، في اليوم الأول لانتخابات الإعادة لمجلس النواب، في اللجان البالغ عددها 474 مركز انتخابي و1021 لجنة فرعية، وتستقبل 3 مليون و236 ألف ناخب للإدلاء بأصواتهم في جميع مراكز المحافظة.

ودعا المحافظ جميع المواطنين إلى المشاركة في الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس النواب، حيث ترأس محافظ المنيا صباح اليوم غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة المنيا لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية بجميع اللجان، حيث تقوم الغرفة برصد العملية الانتخابية وسيرها قبيل بدء التصويت وعلى مدار اليوم.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت انطلاق ماراثون أول أيام التصويت بجولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020، في تمام التاسعة صباح اليوم الاثنين، ويستمر التصويت حتى التاسعة مساء، في دوائر 13 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، بعد أن حسمت محافظة البحر الأحمر جميع مقاعد بالجولة الأولى من المرحلة الأولى، وتقلص عدد المرشحين في تلك الجولة إلى 218 مرشحا يتنافسون على 109 مقعدا.