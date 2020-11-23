شكرا لقرائتكم خبر عن ثيودوروس الثاني يرأس قداس بأول كنيسة أنشأها ملك اليونان بكينيا بـ«الكمامة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ملتزمًا بارتداء القناع الطبى «الكمامة»، ومراعاة للتباعد الاجتماعي ومسافة الأمان، واصل البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، الأحد، نشاطاته الرعوية في إطار جولته الرعائية لإيبارشية كينيا والتي بدأها السبت وتستمر أسبوعا لزيارة 3 مطرانيات في الدولة الكينية.

وترأس البطريرك صلاة القداس الإلهى بكنيسة القديس بولس في منطقة كاجيرا Kagira بالعاصمة نيروبي، والتى تعتبر أول كنيسة بناها الأب كريسوستوموس باباسارانتوبولوس في كينيا بمال قدمه الملك بافلوس، ملك اليونان آنذاك.

وخلال القداس الإلهي، صلى البابا من أجل شفاء رئيس أساقفة أثينا إيرونيموس، ورئيس أساقفة تيرانا وألبانيا أناستاسيوس وجميع الذين تم اختبارهم بوباء كورونا المستجد، كما صلى من أجل راحة نفس بطريرك صربيا ايرينيئوس.

كما زار البابا ثيودوروس المدرسة البطريركية في ريوتا Riruta، ورأس صلاة في كنيسة القديس مكاريوس المقدسة، ووزع الطعام على أمهات طلاب المدارس الأرثوذكسية في ريروتا، حيث أن المدارس مغلقة اعتبارًا من مارس ولا يمكن للأطفال الحضور للحصول على الوجبة المدرسية اليومية التي تقدمها لهم الكنيسة.

شارك في القداس الإلهي من بطريركية الإسكندرية، كل من المتروبوليت مكاريوس مطران نيروبي (كينيا)، المتروبوليت جيورجيوس مطران غينيا وممثل البطريركية في اليونان، الأسقف نيوفيتوس أسقف نيري وشرق كينيا، والأسقف سيلفستروس أسقف جولو وشرق أوغندا، والعديد إكليروس كينيا.

ويجرى البابا، اليوم الإثنين، زيارة إلى كنيسة القديس أنطونيوس الأرثوذكسية الواقعة في مركز الإيبارشية.

بالكمامة والتباعد .. "ثيودوروس الثانى" يرأس قداس الهى بأول كنيسة أنشأها ملك اليونان فى كينيا .. ويصلى لمصابى كورونا (صور)

بالكمامة والتباعد .. "ثيودوروس الثانى" يرأس قداس الهى بأول كنيسة أنشأها ملك اليونان فى كينيا .. ويصلى لمصابى كورونا (صور)

بالكمامة والتباعد .. "ثيودوروس الثانى" يرأس قداس الهى بأول كنيسة أنشأها ملك اليونان فى كينيا .. ويصلى لمصابى كورونا (صور)

بالكمامة والتباعد .. "ثيودوروس الثانى" يرأس قداس الهى بأول كنيسة أنشأها ملك اليونان فى كينيا .. ويصلى لمصابى كورونا (صور)

بالكمامة والتباعد .. "ثيودوروس الثانى" يرأس قداس الهى بأول كنيسة أنشأها ملك اليونان فى كينيا .. ويصلى لمصابى كورونا (صور)

بالكمامة والتباعد .. "ثيودوروس الثانى" يرأس قداس الهى بأول كنيسة أنشأها ملك اليونان فى كينيا .. ويصلى لمصابى كورونا (صور)

بالكمامة والتباعد .. "ثيودوروس الثانى" يرأس قداس الهى بأول كنيسة أنشأها ملك اليونان فى كينيا .. ويصلى لمصابى كورونا (صور)

بالكمامة والتباعد .. "ثيودوروس الثانى" يرأس قداس الهى بأول كنيسة أنشأها ملك اليونان فى كينيا .. ويصلى لمصابى كورونا (صور)