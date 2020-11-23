«الضبطية القضائية» تواصل حملاتها لضبط مخالفات الإسكان الاجتماعي ببني سويف الجديدة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، أن لجنة الضبطية القضائية واصلت حملاتها لمتابعة مشروع الإسكان الاجتماعي للتأكد من التزام المواطنين المخصص لهم وحدات سكنية بالمشروع، وضبط المخالفات المرتكبة من مستفيدي الوحدات الذين ثبت مخالفتهم لقانون الإسكان الاجتماعي رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨، سواء بالمتاجرة بالوحدات، أو تغيير نشاطها.
وأوضح المهندس أشرف عبدالرحمن، أن أعمال اللجنة أسفرت عن ضبط عدد ١٣ مخالفة لأحكام القانون تم ارتكابها من المستفيدين، وتم تحرير محاضر بها وإحالتها لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
وأكد رئيس الجهاز، أن تلك الإجراءات تأتى في ضوء حرص الدولة على وصول الدعم لمستحقيه والاهتمام بالمواطنين من محدودي الدخل، مشدداً على استمرار أعمال تلك الحملات للتأكد من التزام المواطنين بشروط التعاقد الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعي.
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